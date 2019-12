Facebook

Peter Stöger © APA/ROBERT JAEGER

Fußball-Bundesligist Austria Wien kann nun doch ein Winter-Trainingslager abhalten. Sowohl die Profi-Mannschaft als auch die in der 2. Liga engagierten Young Violets werden sich vom 24. bis 31. Jänner in Belek auf die Frühjahrssaison vorbereiten und dabei im selben Hotel logieren, wie die Wiener am Donnerstag bekanntgaben. Aufgrund finanzieller Probleme der "Veilchen" war ein Trainingscamp lange Zeit infrage gestanden.

Aufgrund seiner bescheidenden Finanzen hatte sich die Austria Anfang Dezember laut Sportvorstand Peter Stöger bereits zur Absage des Wintertrainingslagers beider Profiteams und der großen Weihnachtsfeier entschlossen. "Wenn man es summiert, dann kommt am Ende des Tages ein ordentlicher Batzen Geld heraus", sagte Stöger. Die monetäre Situation sei "ernst und relativ eng".

Ein Angebot von Toni Polster

Sogar Toni Polster hatte sich eingeschalten und reagierte auf die "unfassbare Meldung", dass sich der Tabellensiebente der Fußball-Bundesliga keine Weihnachtsfeier und auch kein Trainingslager mehr leisten könne. "Wir haben keine Mannschaft, kein Geld, und nachweislich warst du bei jedem Transfer beteiligt, der schiefgegangen ist. Das waren in den letzten Jahren ungefähr, ich weiß nicht, 25 cirka", sagte Polster in Richtung Vorstand Markus Kraetschmer. "Bitte Markus, wende weiteren Schaden von der Austria ab und zieh die Reißleine, oder Herr Hensel (Anm.: Präsident Frank Hensel), bitte greifen Sie ein, denn das ist einer Austria vollkommen unwürdig!"

Der Trainer des Regionalligisten Wiener Viktoria machte den "Veilchen" zudem ein Angebot. "Ich biete gerne an, dass die Austria ein Trainingslager am Viktoria-Platz machen könnte und wir werden dafür sorgen, dass die Austria ein schönes Mittagessen bekommt", so Polster.