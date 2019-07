Facebook

Alle Zuseher des Sturm-Spiels gegen St. Pölten werden heute wahrnehmen, dass bei der Merkur-Arena so einiges in neuem Glanz erstrahlt. Immerhin sind die 17,5 Millionen Euro teuren Umbauarbeiten am Stadionareal in Graz-Liebenau vollem Gang. Der Kleinen Zeitung gewährten die Betriebsleiter Hannes Knoll und der technische Leiter Karl Altenburger bei einer exklusiven Führung Einblicke in die Neuerungen. „Obwohl es wegen einer Anrainerin Verzögerungen gegeben hat, wird seit Februar bei Hitze und Regen, Tag und Nacht gearbeitet, damit alles rechtzeitig fertig wird“, sagt Altenburger.