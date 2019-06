Der Austria Extreme Triathlon ist eines der härtesten Rennen der Welt. Vom Grazer Süden geht es am Samstag bis in die Ramsau.

Das Ziel des Austria Extreme Triathlon ist der Dachstein © Austria eXtreme Triathlon

Triathleten sind es gewöhnt, sich alleine zu „quälen“. Egal ob im Wasser, auf dem Rad oder auf der Laufstrecke – abgesehen von den Anfeuerungsrufen der Zuschauer sind die Sportler zumeist auf sich alleine gestellt. Beim Austria Extreme Triathlon, der am Samstag in Szene geht, ist dies aber anders, wie Organisatorin Maria Schwarz erklärt: „Weil ein registrierter Betreuer dabei sein muss. Er hilft dem Athleten mit den Wechselzonen und die letzten 17 Kilometer müssen die beiden gemeinsam absolvieren. Nur wenn der Athlet mit seinem Betreuer die Ziellinie überquert, zählt sein Ergebnis.“ Bereits um 4.30 Uhr geht es für die rund 125 Athleten beim Bootshaus in der Murfelder Straße ins Wasser – es warten 3,8 Kilometer in der Mur. Schwarz: „Jeder, der von draußen schon einmal in die Mur geschaut hat, weiß, dass das kein Kindergeburtstag ist.“