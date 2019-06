Nach dem Tod von Athletin Nikoleta Stoilova, die bei einer Bergtour in den Julischen Alpen ums Leben gekommen ist, trägt die steirische Sportlandschaft Trauer.

Nikoleta Stoilova wurde nur 33 Jahre alt © STTRV

Die heimische Sportlandschaft trauert um die Kapfenberger Triathletin Nikoleta Stoilova (33), die am Samstag, dem 1. Juni, bei einer Bergtour in den Julischen Alpen in Slowenien ums Leben gekommen ist. Laut slowenischer Polizei dürfte die für den SU Tristyria startende Sportlerin auf einem Schneefeld ausgerutscht und auf felsiges Gelände abgestürzt sein.