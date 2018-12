Facebook

Patrick Schmidt erzielte beide Tore der Admiraner © GEPA pictures

Allzuviel hat nicht gefehlt zur ersten Saisonniederlage von Meister Salzburg in der heimischen Bundesliga. Bei Schlusslicht Admira lag die Mannschaft von Marco Rose sensationell 1:2 zurück und musste sich letztlich mit einem 2:2 zufrieden geben. Der WAC und der LASK trennten sich 1:1, St. Pölten schlug Altach 2:1. Die Admira zog am Tabellenende mit den Vorarlbergern gleich.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle

In der Südstadt gingen die Salzburg schon nach vier Minuten durch Munas Dabbur in Führung, Patrick Schmidt gelang aber in der 36. Minute der verdiente Ausgleich. In der zweiten Hälfte waren gerade neun Sekunden gespielt, als Schmidt nach drei Ballberührungen durch die Admiraner auf 2:1 für die Gastgeber stellte. Hannes Wolf sorgte in der 69. Minute für den Ausgleich der Salzburger.

In Wolfsberg ging der WAC durch einen herrlichen Treffer von Lukas Schmitz in der 16. Minute in Führung, den LASK gelang in der 43. Minute aus einem Freistoß von Philipp Wiesinger der Ausgleich. WAC-Torhüter Alexander Kofler sah dabei nicht gut aus.

St. Pölten festigte mit dem Sieg über Altach Platz drei, bei den Verlierern ist die Zukunft von Trainer Werner Grabherr offen.