Der SCR Altach hat den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga abgegeben. Die Vorarlberger holten mit einem 2:0 (0:0) gegen die Austria am Samstag den zweiten Saisonsieg, gleichzeitig den zweiten in Folge. Brian Mwila war mit einem Doppelpack in der zweiten Spielhälfte (55., 68.) Matchwinner für die vorerst nun zehntplatzierten Altacher.

Während sich Altachs Trainer Werner Grabherr nach fünf Niederlagen in den bisherigen Heimauftritten der Saison erstmals daheim über Zählbares freuen durfte, trat die Austria die Rückreise aus dem Westen wieder einmal mit leeren Händen an. Altach baute die hervorragende Heimbilanz gegen die Violetten aus. Für den SCR war es der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Duellen in der Cashpoint-Arena.

St. Pölten mit Nullnummer

Im ersten Spiel nach dem Abgang von Trainer Dietmar Kühbauer zu Rapid hat sich St. Pölten am Samstag im Niederösterreich-Derby gegen die Admira mit einem 0:0 zufriedengeben müssen. Die Hausherren waren im Spiel der zehnten Runde der Fußball-Bundesliga zwar tonangebend, blieben erstmals seit 25. August aber ohne Treffer und konnte nach drei Siegen en suite diesmal nicht voll anschreiben.

Der Rückstand auf Tabellenführer Salzburg (27) verkürzte sich zumindest bis zum Sonntag auf sechs Zähler, dann können die Niederösterreicher aber auch vom LASK (20) überholt werden. Die Admira bleibt mit acht Punkten Vorletzter und hat in den jüngsten 14 Bundesliga-Partien weiter nur zwei Siege am Konto.

St.-Pölten-Interimstrainer und Sportkoordinator Marcel Ketelaer setzte auf die gleiche Aufstellung wie beim jüngsten 2:0 gegen Rapid und sah nicht nur vor der Pause eine dominante Vorstellung seiner Truppe, Tor gelang aber keines.