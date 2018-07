Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ROBERT JAEGER

Die Wiener Austria hat eine neue Hymne. Herbert Prohaska, Manuel Ortlechner, Joey Didulica, Pete Art und einige wenige - exakt 30 - Austria-Fans singen gemeinsam. "Glaub dran" heißt die Nummer und erklärt, dass Dinge möglich werden, wenn man stark genug daran glaubt.

"Du bist Herz, Schmerz und Stolz - Austria", heißt es im Text. "Glaub dran, dass es geht, wir glauben an Violett. Spü mit Herz und Respekt - Austria". Angelehnt ist die Hymne an das legendäre "You'll never walk alone".

Gesungen wird für einen guten Zweck: Kevin, im Video zum Lied ist er einer der Stars, leidet an einer halbseitigen Hemiparese. Die Therapie ist kostspielig - für jedes Dezibel, dass beim Eröffnungsspiel der neuen Generali-Arena gemessen wird, werden 19,11 Euro gespendet.