Die Wiener Austria verleiht Michael Blauensteinerfür ein Jahr an die Oststeirer.

Michael Blauensteiner (rechts) © APA/KRUGFOTO

Bundesliga-Aufsteiger Hartberg hat sich Verstärkung aus Wien geholt. Die Austria verleiht Rechtsverteidiger Michael Blauensteiner für ein Jahr an die Oststeirer, damit dieser mehr Spielpraxis erhält. Der 23-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 24 Ligaspiele für die Profis und kam auch einmal in der Europa League zum Einsatz.