Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marco Rose verlängert in Salzburg © GEPA pictures

Die Verhandlungen liefen, jetzt ist es auch offiziell bestätigt: Marco Rose verlängert seinen Vertrag bei Fußball-Meister Red Bull Salzburg. Der Kontrakt wäre ursprünglich 2019 ausgelaufen, der Deutsche, der die Bullen heuer auch in das Halbfinale der Europa League geführt und den Meistertitel mit Rekordpunkteanzahl gewonnen hat, verlängerte am ersten Tag der Sommerpause um ein weiteres Jahr bis 2020.

"Die bisher so erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen unserem Klub und Trainer Marco Rose geht weiter! Einen Tag nach Ende der Meisterschaft 2017/18 hat der 41-jährige Deutsche seinen (noch bis 2019 laufenden) Vertrag vorzeitig verlängert und bis 31. Mai 2020 unterschrieben", verlautete der Klub auf seiner Homepage.

OFFIZIELL: Marco #Rose bleibt auch in der kommenden Saison unser Trainer und verlängert bis 2020! Details: https://t.co/BW9wplEuAM // Marco Rose extends contract until 2020! ✍️ pic.twitter.com/Hm8t2zGIuj — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 28. Mai 2018

Rose wurde im Juni 2017 aus dem eigenen Nachwuchs als Trainer der Kampfmannschaft verpflichtet. Mit den Red Bull Juniors hatte er davor die "European Youth League", die Champions League des Nachwuchs, sensationell gewonnen. Und auch als Trainer der Kampfmannschaft ist die Bilanz beeindruckend: Lediglich fünf Niederlagen gab es in 62 Pflichtspielen. "Ich freue mich, dass wir die guten Gespräche jetzt zu einem positiven Ende gebracht haben. Ich bin sehr gern in Salzburg, weil ich mich hier wohlfühle und mich mit dem Zugang des Klubs, mit jungen Spielern erfolgreich Fußball zu spielen, voll identifizieren kann. Jetzt aber freue ich mich auf den Urlaub, um dann mit voller Kraft in die neue Saison gehen zu können" sagte der 42-Jährige Deutsche.

Der in Leipzig geborene erteilte dem Vernehmen nach damit nicht nur dem Red-Bull-Partnerklub in Leipzig eine Absage, sondern auch anderen namhaften internationalen Klubs. Zur Freude von Sportdirektor Christoph Freund: "Wir sind sehr froh, die Spekulationen um unseren Trainer Marco Rose mit der heutigen Vertragsverlängerung beenden zu können. Mit dieser für uns sehr wichtigen Personalentscheidung können wir jetzt gemeinsam unseren vollen Fokus und unsere Energie auf die Vorbereitung für die kommende Saison richten."