Der einstige Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg ist in der heimischen Meisterschaft nur noch ein laues Lüftchen. Vier Tage nachdem die Bullen mit dem 3:1 bei Feyenoord Rotterdam eine Trendwende erhofft hatten, gingen die Bullen am Samstag in der 13. Runde der Bundesliga bei Blau-Weiß Linz als 0:2-(0:0)-Verlierer vom Platz. Sie haben in der Tabelle bei zwei Spielen weniger bereits elf Punkte Rückstand auf Leader Sturm Graz.

Altmeister Ronivaldo (46.) mit seinem achten Saisontor und Alexander Briedl (58.) sorgten für einen durchaus verdienten Heimsieg der Linzer. Der Tabellen-Mittelständler hatte zwar deutlich weniger Spielanteile, erarbeitete sich aber im Gegensatz zu den offensiv zahnlosen Gästen mehrere gute Chancen und jubelte nach nur einem Punkt aus fünf Partien über den ersten Sieg seit 21. September. Die Bullen kassierten die dritte Niederlage in den jüngsten acht Ligaspielen, in denen nur neun von 24 möglichen Punkten geholt wurden. Fünfmal blieb die einstige Tormaschine dabei ohne Treffer.

Entrup traf doppelt

Maximilian Entrup hat den LASK am Sonntag mit zwei späten Toren zu einem 2:1-Auswärtssieg gegen den SCR Altach geschossen. Der Stürmer traf in der 90. und 94. Minute und machte damit die Hoffnung der Vorarlberger auf den ersten Sieg nach neun Runden zunichte. Pascal Estrada hatte die Hausherren in der 65. Minute in Führung gebracht. Die Oberösterreicher stießen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf Rang sieben vor, Altach ist punktegleich mit Schlusslicht GAK Vorletzter.