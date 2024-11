Silvan Wallner beendet seine Karriere aus religiösen Gründen. Der 23-jährige Schweizer war erst im September vom FC Zürich zu BW Linz gekommen und absolvierte fünf Ligaspiele für die Oberösterreicher. Der Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst, über die Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

In einem vom Verein verbreiteten Statement erklärte Silvan Wallner, er sei „gläubiger Christ“ und wolle „Jesus Christus folgen. Der biblische Ruhetag ist mir dabei wichtig geworden. Für mich als Profi heißt dies, dass ich von nun an am Samstag nicht erwerbsmäßig Fußball spielen will. Es ist meine persönliche Überzeugung, zu der ich in den letzten Tagen gekommen bin.“