In welches Dress schlüpft Zlatan Ibrahimovic jetzt? © APA/AFP/TT News Agency/JOHAN NIL

"Herr Ibrahimovic hat eine andere Wahl getroffen. Dabei ging es nicht ums Geld", so kommentierte Bolognas Sportdirektor Walter Sabatini die gescheiterte Transferverhandlungen mit dem 38-jährigen Schweden. Der AC Mailand soll jetzt im Rennen um Zlatan Ibrahimovic wieder in der Pole Position stehen. Bei den Mailändern hat Ibrahimovic bereits von 2010 bis 2012 gespielt. Allerdings soll es noch keine finanzielle Einigung geben. Die Mailänder würden für "Ibra" bis Saisonende zwei Millionen Euro springen lassen, eine Option auf ein weiteres Jahr würden die Mailänder mit vier Millionen Euro versüßen. Ibrahimovic soll das aber zu wenig sein.

„Bis bald in Italien. Ich werde zu einem Verein gehen, der wieder gewinnen und seine Geschichte auf den neuesten Stand bringen muss“, hatte Ibrahimovic in einem Interview der italienischen Ausgabe des Männermagazins „GQ“ vor kurzem gesagt. Jetzt warten alle auf eine Entscheidung. Auch Neapel soll Interesse an Ibrahimovic haben. Zuletzt hat der exzentrische Stürmer zwei Jahre bei LA Galaxy in den USA gespielt.