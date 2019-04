Facebook

Cristiano Ronaldo & Co. freuen sich über den Titel © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Juventus Turin ist zum achten Mal in Folge italienischer Fußballmeister. Das Team von Massimiliano Allegri schlug vierTage nach dem Aus in der Champions League Fiorentina mit 2:1 und ist fünf Runden vor Schluss in der Serie A nicht mehr einzuholen. Verfolger Napoli hat noch sechs Spiele zu absolvieren, aber 20 Punkte Rückstand auf die "Bianconeri".

Die Gäste aus Florenz gingen durch Nikola Milenkovic in Minute 6 in Führung, Alex Sandro sorgte in der 37. Minute für das 1:1, und in Minute 53 brachte ein Eigentor von German Pezzella Juve den Sieg. Es ist der 35. "Scudetto" für die "Alte Dame".