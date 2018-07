Facebook

© APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Cristiano Ronaldo ist am Montag in Turin angekommen. Der Superstar versetzte die Fans von Juventus in einen Ausnahmezustand, sorgte aber auch dafür, dass Mitarbeiter des Autokonzern Fiat streikten. Denn einen Großteil der 112 Millionen, die für Ronaldo an Ablöse an Real Madrid bezahlen werden müssen, soll der Konzern zahlen.Weitere zwölf Millionen Euro gehen angeblich als Handgeld an Ronaldo und seinen Berater Jorge Mendes. "CR7" soll ein Nettogehalt von 30 Millionen Eurpo pro Saison haben. Um 18:30 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Journalisten im Saal "Agnelli" im Juve-Stadion geplant.

Ronaldo nach dem Medizincheck: