Es war ein Herzschlag-Finale. Im allerletzten Spiel der Serie A-Saison 2023/24 gelang den Friulanern der Klassenerhalt. Keinan Davis erzielte das jubelumwobene Tor in der 76. Minute bei Frosinone Calcio – dem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Es sollte der einzige Treffer bleiben. Und damit war Udinese gerettet, die „Laziali“, die zwei Lattentreffer hinnehmen mussten, treten hingegen kommende Saison einen Stock tiefer. Alleine diese dramatische Situation skizziert das dramatische Jahr der Friulaner zumindest in Bruchteilen. „Es war das größte Glück der Welt“, hieß es in Italien.