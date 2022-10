Mit einem Tweet sorgte die spanische Tormannlegende Iker Casillas am Sonntagnachmittag für Aufsehen in den sozialen Netzwerken. "Ich hoffe, Sie respektieren mich: Ich bin schwul". Der Weltmeister von 2010 postete dieses Statement auf Twitter. Barca-Legende Carles Puyol antwortete darauf kryptisch: "Es ist Zeit, unsere Geschichte zu erzählen, Iker." Kurze Zeit später verschwanden die Tweets wieder.

Während sich viele User nicht sicher waren, wie viel Wahrheit hinter dem Tweet steckt, veröffentlichten spanische Medien ihre eigene Version der Geschichte. Demnach habe Casillas einen Spaß gemacht und das Outing sarkastisch verfasst. Der vermeintliche Grund: In den letzten Wochen wurde die Tormannlegende, die sich vor knapp einem Jahr von Langzeitpartnerin Sara Carbonero trennte, immer wieder mit diversen Frauen in Verbindung gebracht. Casillas habe sich deshalb einen Spaß erlaubt, um den Gerüchten ein Ende zu bereiten.

Daraufhin erntete er in den sozialen Netzwerken viel Kritik, ehe sich der Spanier selbst auf Twitter zu Wort meldete: "Gehackter Account. Zum Glück alles in Ordnung. Entschuldigung an alle meine Follower. Und natürlich noch mehr Entschuldigungen an die LGBT-Community."