Spanien Barcelona besiegte den "Auswärtsfluch"

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona feierte den ersten Auswärtssieg in einem Pflichtspiel seit 23. April - 2:0 bei Getafe.

© APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat auch dank des Deutschen Teamtorhüters Marc-Andre ter Stegen einen Schritt aus der Ergebniskrise gemacht. Die Katalanen, die am Mittwoch in der Champions League auf Inter Mailand treffen, gewannen beim FC Getafe mit 2:0 (1:0) und kletterten vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Ter Stegen gab mit einem langen Ball die Vorlage für den Führungstreffer in der 41. Minute durch Luis Suarez. Junior Firpo (49.) legte das zweite Tor nach.

Clement Lenglet sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (82.). Barcelona war mit zwei Niederlagen in den ersten sechs Spielen schwach in die Saison gestartet.