© APA/AFP/LLUIS GENE

Spaniens Fußball-Supercup wird in neuem Format künftig im Ausland ausgespielt. Wie der spanische Verbandschef Luis Rubiales am Dienstag mitteilte, wird der Titel in einem "Final Four" mit zwei Semifinali und einem Finale ausgespielt. Details, wo das Mini-Turnier stattfinden wird, wurden nicht genannt.

Rubiales hatte sich im vergangenen Jahr gegen Pläne der Liga ausgesprochen, Spiele der Primera Division außerhalb Spaniens auszutragen. Der Supercup fand jedoch bereits im Ausland statt, Barcelona schlug Sevilla in Tanger (Marokko) mit 2:1.