Das zuletzt oft verschmähte Manchester United hat nach zwei Niederlagen zum Auftakt den ersten Saisonsieg gefeiert. Und das ausgerechnet gegen den Erzrivalen Liverpool. Die "Red Devils" setzten sich verdient mit 2:1 (1:0) durch, Liverpool muss somit weiter auf den ersten "Dreier" in dieser Spielzeit warten.

Ohne Cristiano Ronaldo und Kapitän Harry Maguire von Beginn an, die beide nur auf der Ersatzbank Platz nahmen und auch ohne den neuen Mittelfeldstar Casemiro, der auf der Tribüne saß, legte das Heimteam gut los. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Truppe von Coach Erik ten Hag in Führung ging. Jadon Sancho war es in der 16. Minute, der einen schönen Angriff mit einem noch schöneren Abschluss im Strafraum zum 1:0 vollendete. Im zweiten Durchgang erhöhte Marcus Rashford aus abseitsverdächtiger Position – der VAR gab den Treffer jedoch – auf 2:0 (53.).

Obwohl Manchester United das Spiel dominierte, wurde es am Ende noch einmal spannend: Mohamed Salah (82.) verkürzte auf 1:2 aus Sicht der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Dabei blieb es dann aber auch, Liverpool ist weiter ohne Sieg, während United durchatmet.

"Wir hatten sonst noch Kinder auf der Bank"

Klopp sprach danach nicht von einem "Katastrophenspiel". Die dünne Personaldecke machte es den "Red" auch schwerer. "Wir hatten sonst noch Innenverteidiger und Kinder auf der Bank", sagt der Deutsche und meinte damit die beiden 17-jährigen Talente Stefan Bajcetic und Bobby Clark.