Auch Paul Pogba schaffte bei Comeback die Wende für United nicht © AP

Manchester United dümpelt unter Trainer Ole-Gunnar Solskjaer weiterhin nur im Mittelfeld der Premier League herum. Am Sonntag setzte es eine besonders peinliche Pleite. Die "Red Devils" verloren nämlich beim Tabellenletzten Watford mit 0:2.

United vergab in der ersten Hälfte eine Topchance durch Jesse Lingard, der den Ball, allein vor dem gegnerischen Torhüter, über das Gehäuse setzte. In der 50. Minute machte United-Schlussmann David de Gea eine äußerst unglückliche Figur, als ihm der Ball nach einem eigentlich ungefährlichen Schuss von Ismaila Sarr zwischen den Händen hindurchglitt. Vier Minuten später verwandelte Troy Deeney einen von Aaron Wan-Bissaka an Sarr verursachten Foulelfmeter.

United versuchte in der Schlussphase, unter anderem mit dem zum ersten Mal seit 30. September wieder eingesetzten Paul Pogba (ab 64.), die Wende, sie gelang nicht. Der Franzose und Verteidiger Harry Maguire fanden noch zwei hochkarätige Chancen vor. Watford bleibt auch nach dem ersten Heimsieg Tabellenschlusslicht. Mit einer Rückkehr von Sebastian Prödl ist nicht vor Mitte Jänner zu rechnen.