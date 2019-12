Während der FC Liverpool in Doha um den ersten Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft spielt, geht es zwischen den Verfolgern heiß her. Der Zweite trifft auf den Dritten, der Vierte auf den Fünften.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jamie Vardy erzielte in den letzten neun Ligapartien elf Treffer. © APA/AFP/ANTHONY DEVLIN

Hier kommen Sie zum Liveticker

In Absenz des souveränen Tabellenführers geht heute und morgen die letzte vorweihnachtliche Runde der englischen Fußball-Premier-League über die Bühne. Während Liverpool bei der Klub-WM in Doha kickt, kommt es zum Schlagerduell zwischen dem drittplatzierten Titelverteidiger Manchester City und dem Tabellenzweiten Leicester. Zweiter Hit ist die Partie Tottenham (5.) gegen Chelsea (4.).

Mit einem Heimsieg über die "Foxes" könnte ManCity heute bis auf einen Punkt an Leicester herankommen. Die Truppe des nur noch selten gefragten Ex-ÖFB-Teamspielers Christian Fuchs ist allerdings seit neun Spielen ungeschlagen und könnte ManCity eine Art "Todesstoß" im Titelrennen verpassen. Derzeit fehlen der Elf von Josep Guardiola bereits 14 Punkte auf den Leader. Leicester würde den Abstand zur Spitze mit einem vollen Erfolg vorläufig auf sieben Zähler verkürzen.

Tottenham unter Mourinho im Aufwärtstrend

Chelsea, das zuletzt vier Niederlagen in fünf Ligapartien kassierte, stemmt sich im Stadtduell auswärts gegen Tottenham. Die Nordlondoner haben unter Jose Mourinho neue Fahrt aufgenommen, sich seit der Übernahme des Portugiesen Ende November vom 14. auf den fünften Platz nach vorne gearbeitet. "Wir haben das Momentum, aber das Wochenende ist ein großes", betonte Stürmer Harry Kane, der schon auf die Zeit danach blickt. Dann warten Duelle mit "Kleinen" wie Brighton und Hove, Norwich und Southampton. Eine Erfolgsserie käme im Hinblick auf das Spiel gegen Liverpool am 11. Jänner durchaus gelegen.

Für Ralph Hasenhüttl und Southampton steht heute indes die nächste "Schnittpartie" an: Die derzeit auf einem Abstiegsplatz liegenden "Saints" treffen in der Fremde auf das punktgleiche Aston Villa, das noch über dem "Strich" rangiert, zuletzt aber drei Niederlagen in Serie kassierte. "Es wird ein großes Spiel. Wir haben in Auswärtsspielen heuer schon einige richtig gute Vorstellungen gezeigt, also fahren wir hin, um etwas mitzunehmen", sagte der 52-jährige Steirer.