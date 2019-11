Facebook

Bernardo Silva © APA/AFP/PAUL ELLIS

Skandal in der englischen Premier League. Manchester-City-Stürmer Bernardo Silva hatte im September einen Tweet veröffentlicht, in dem er seinen Teamkollegen Benjamin Mendy mit einem schwarzen Cartoon-Charakter verglichen hatte. In dem Tweet zeigte Silva ein Foto des jungen Mendy neben einem Bild der Figur, die die spanische Schokoladen-Erdnussmarke Conguitos repräsentiert. Der englische Verband (FA) verhängte folgende Strafe: Der 25-Jährige erhielt eine Geldstrafe in der Höhe von umgerechnet 58.300 Euro und wurde für ein Spiel gesperrt.

Benjamin Mendy © APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Es gab keine Anhörung, nachdem Silva die Anklage wegen Fehlverhaltens zugelassen hatte. "Der Spieler selbst hatte nicht die Absicht, den Post als beleidigend oder in irgendeiner Weise rassistisch zu betrachten", heißt es im Bericht der FA-Kommission.