© APA/AFP/OLI SCARFF

Keine Vorentscheidung im Titelrennen der englischen Premier League! Und zwar deshalb nicht, weil Manchester City die Pflicht erfüllte, gegen Liverpool im Schlagerspiel zu Hause mit 2:1 gewann. Dabei hatte der Tabellenführer die erste große Chance, der Ex-Salzburger Sadio Mane scheiterte nach 17 Minuten erst an der Stange, danach wurde der Ball noch Zentimeter vor der Linie geklärt. Besser machte es auf der anderen Seite kurz vor der Halbzeit Sergio Aguero: Der Argentinier zimmerte die Kugel aus spitzem Winkel zum 1:0 unter die Latte (40.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Roberto Firmino (64.) machte der Deutsche Leroy Sane mit einem platzierten Schuss via Innenstange vergessen (72.) – Nach dem 2:1-Erfolg und der ersten Saisonniederlage für die „Reds“ beträgt der Rückstand der Mannschaft von Pep Guardiola auf Jürgen Klopp und Co. vier Zähler.