Wenn das nicht den guten Genen geschuldet ist! Raheem Sterling ist bekannt als Topfußballer. Der englisch-jamaikanische Doppelstaatsbürger glänzt in der Offensive als Wirbelwind und einer unwiderstehlichen Technik. In 17 Premier-League-Spielen für Manchester Citys hat der 47-fache Teamspieler Englands in dieser Saison bereits neun Tore und sechs Assists beigesteuert.

Dass er sich abseits des Fußballplatzes auch viel Zeit mit seinem Sohn verbringt, beweist nun ein Video. Der ein Jahr alte Sprössling zeigt in der Küche sein Können mit dem runden Leder. Und das kann sich mehr als sehen lassen. Timing, Technik und Kraft sind für einen Einjährigen beeindruckend. Aber sehen Sie selbst:

Wenn da mal nicht ein Nachfolger von Sterling Senior in den Startlöchern steht...