Der weihnachtliche „Boxing Day“ hat in England eine lange Tradition. Gute Laune kommt dieser Tage in den englischen Stadien nicht zu kurz.

Dieser Tage oft im Stadion anzutreffen: der Weihnachtsmann © APA/AFP/PAUL ELLIS

Sie verharren stundenlang bei englischer Kälte und Wind, zehntausende Fußballfans marschieren an ihnen vorbei. Die gute Laune ist den Ordnern in Gelb trotzdem nicht zu nehmen. „We wish you a merry christmas“, trällern sie vor sich hin. Den Menschen, die an ihnen vorbeigehen, zaubern sie ein Lächeln ins Gesicht, einige stimmen sogar ein. Und wer weiß, vielleicht würden sich die Ordner auch gern von ihrer gelben Uniform verabschieden und es den Fans gleichtun, von denen zu dieser Jahreszeit viele einwandfrei kostümiert erscheinen: hier eine Weihnachtsmann-Haube, da ein weißer Bart, dort ein Weihnachts-Pullover mit dem Vereinsemblem bestickt.

