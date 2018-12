Marko Arnautovic ist weiter im Visier internationaler Topklubs. Nun bekundet der AS Rom Interesse am derzeit verletzten ÖFB-Star.

Noch trägt Arnautovic das West-Ham-Dress © APA/AFP/GLYN KIRK

Zuerst die schlechte Nachricht: Die Oberschenkelverletzung, die sich Marko Arnautovic beim 3:1-Sieg seines Klubs West Ham über Cardiff zugezogen hat, wird den Österreicher länger außer Gefecht setzen. Untersuchungen ergaben, dass der Österreicher wohl die restlichen fünf Premier-League-Partien in diesem Jahr verpassen und erst Anfang 2019 wieder ins Team zurückkehren wird.

Die gute Nachricht: Trotzdem ist das Interesse internationaler Topklubs an "Arnie" nach wie vor ungebrochen groß. Bei den englischen Spitzenklubs Manchester United, Chelsea und Everton soll der 77-fache ÖFB-Teamspieler schon länger im Gespräch sein.

Nun vermeldete aber auch "Calcio Mercato", dass der AS Rom Interesse am Offensivspieler hat. Die Römer liegen in der Serie A derzeit auf Platz sieben.

Sein Bruder und Agent Danijel Arnautovic heizt die Gerücht auf alle Fälle an: "Marko fühlt sich bei West Ham sehr wohl, aber es kommt jetzt der Moment, in dem er einen Schritt nach vorne machen will. Er will Pokale gewinnen, vielleicht die Champions League."