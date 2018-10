Zugeparkt Arnautovic häkelt Teamkollegen: "Du fährst erst, wenn ich will!"

Facebook

Marko Arnautovic machte sich einen Spaß mit Teamkollege Patrice Evra © APA/AFP/GLYN KIRK

Marko Arnautovic hat ja mitunter eine besondere Art von Humor. Das bewies er auch nach der Rückkehr vom österreichischen Nationalteam zu seinem Klub West Ham. Denn dort parkte sich der Teamkapitän mit seinem Luxusschlitten auf dem Trainingsgelände gleich einmal besonder provokant ein - nämlich vor seinem Ex-Teamkollegen Patrice Evra. Und just so, dass der mit Sicherheit nicht wegfahren kann. . .

Arnie’s Instagram story after blocking in Evra’s car at training 😂😂 #WHU pic.twitter.com/F3roB9cSpS — ⚒ COYIrons.com ⚒ (@COYIrons_com) 18. Oktober 2018

Dann nahm er die Szene per Handy und Video auf und schickte dem 37-jährigen, derzeit vereinslosen Evra via Instagram eine "nette" Nachricht: "Bro, you are going nowhere! You wait until I lieave", richtete er aus. Was so viel heißt wie: "Bruder, du fährst nirgends hin. Du wartest, bis ICH fahre." Dann aber postete er auch ein Bild, in dem Evra offenbar relativ entspannt auf den Scherz reagierte. Auch wenn die Bild Ex-Werder-Profi Arnautovic gleich wieder als "arrogant" abkanzelte - so schlimm sah es Evra offenbar nicht. . .

Patrice Evra nach der "Attacke" © Arnautovic/Instagram