Marko Arnautovic hat sich den Frust des Nationalteams von der Seele geschossen: Er traf beim ersten Saisonsieg seiner "Hammers" - und ist in einer Statistik die Nummer zwei der Liga hinter Mo Salah.

Marko Arnautovic traf bei West Hams erstem Saisonsieg © APA/AFP/PAUL ELLIS

Marko Arnautovic scheint das Negativerlebnismit dem Nationalteam in Bosnien samt "Late-Night-Foto" in Sarajevo angestachelt zu haben: Der ÖFB-Teamstürmer traf beim ersten Saisonsieg von West Ham gegen Everton nicht nur zum 3:1-Endstand, er bereitete auch den ersten Treffer des Spiels vor und erhielt viel Lob. Andrej Jarmolenko traf gleich doppelt.

Bemerkenswert: Mit nunmehr 16 Torbeteiligungen im Jahr 2018 ist Arnatuovic, der bei den "Hammers" als Mittelstürmer eingesetzt wird, die Nummer zwei der Liga hinter Mo Salah von Liverpool. Und West Ham verbesserte sich dank der ersten Punkte der Saison vom letzten auf den 16. Platz. Damit nicht genug: erstmals seit 1972 gewannen die Londoner zwei Spiele in Serie gegen Everton. Und noch ein Schmankerl: Marko Arnautovic berührte den Ball weniger als jeder anderer Spieler seines Teams, traf mit einem Schuss ein Mal, leistete einen Assist - und wurde doch Man of the Match. . .