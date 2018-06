Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© EPA

Mittelfeldspieler Jack Wilshere wird den englischen Fußball-Club Arsenal mit Auslaufen seines Vertrages Ende Juni nach 17 Jahren verlassen. In Gesprächen mit dem neuen Coach Unai Emery sei ihm klargemacht worden, dass sich trotz seiner Zustimmung zu reduzierten Bezügen seine Einsatzzeit stark einschränken würde, schrieb der 26-Jährige auf Instagram.

Wilshere war als Neunjähriger zu Arsenal gekommen, wurde in seiner Karriere aber öfter durch schwere Verletzungen zurückgeworfen. Nach dem Trainerwechsel von Arsene Wenger zum Spanier Emery geht seine Zeit bei den "Gunners" zu Ende. "Ich bin sicher, dass jeder versteht, dass ich an diesem Punkt meiner Karriere regelmäßig in der ersten Mannschaft spielen muss. Aber das wäre bei Arsenal sehr schwierig gewesen", erklärte Wilshere.

Thanks for the memories 💙 Ein Beitrag geteilt von Jack Wilshere (@jackwilshere) am Jun 19, 2018 um 1:16 PDT

💙💙 Ein Beitrag geteilt von Jack Wilshere (@jackwilshere) am Jun 19, 2018 um 1:17 PDT

Der Club wünschte dem "überaus beliebten Mitglied der Arsenal-Familie" eine erfolgreiche Zukunft. Wilshere hatte im September 2008 als 16-Jähriger und jüngster Liga-Spieler für Arsenal debütiert.