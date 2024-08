Man möchte glauben, dass bei einem Fußballspiel immer alles pünktlich abläuft. Zumindest, was die Beginnzeit betrifft. Manchester City nahm das mit der Uhrzeit jedoch in den vergangenen zwei Premier-League-Saisonen nicht allzu ernst, wie nun eine Statistik belegt. So erschien der Serienmeister tatsächlich 22 Mal zu spät zum Anstoß. Dafür setzte es jetzt von der Liga eine satte Strafe von 2,5 Millionen Euro.

Bei fünf Spielen betrat das Star-Ensemble von Pep Guardiola zum Spielbeginn zu spät den Rasen, 18 Mal kam die Mannschaft zum Ankick der zweiten Hälfte zu spät zurück auf das Feld. Beim Heimspiel gegen Newcastle United im August 2023 schafften es die „Citizens“, bei beiden Halbzeiten zu spät wieder auf dem Platz zu stehen.

Gesamtverspätung: Über 39 Minuten!

Die gesamte Verspätungszeit beläuft sich auf 39 Minuten und 52 Sekunden, also beinahe eine ganze Hälfte! Dabei geht es aber gar nicht um die sportliche Fairness, sondern vielmehr um die TV-Übertragungen.