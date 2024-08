Es ist ein Strafmaß, das seinesgleichen sucht: 17 Spiele Sperre! Die Partie war am vergangenen Sonntag bereits entschieden, da sorgte Techelsbergs Tormann Nikola Markovic im Duell der 2. Klasse C in Weitensfeld (1:3) noch für Aufsehen. Für Nachtreten und eine angebliche Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter sah der Keeper des bisherigen Tabellenführers die rote Karte. Nun lautet die Straf-Entscheidung aus der Sitzung vom 28. August (§ 100/1d+f Rechtspflegeordnung des ÖFB – 17 Spiele): Sperre bis Juni 2025! Die Saison ist für den Goalie damit (quasi) gelaufen.