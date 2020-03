Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der LASK soll gegen Manchester United die Punkte holen © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Einfach wird es nicht, wahrlich nicht. Der FC Salzburg hat sich mit einem durchaus sehenswerten Auftritt gegen Eintracht Frankfurt aus der Europa League verabschiedet, aber der Meister kann nun in dieser Saison nichts mehr für die in den vergangenen Jahren fast ausschließlich von den Bullen bestrittene UEFA-Fünfjahreswertung tun. Jetzt liegt es am LASK, die Kastanien für Österreich aus dem Feuer zu holen.