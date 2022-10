Es ist mittlerweile schon sehr beeindruckend, wie konsequent Union Berlin die Hierarchie in der deutschen Bundesliga infrage stellt. Am Sonntag musste sich das Team des Schweizers Urs Fischer mit einem stets zu den nominellen Topklubs zählenden Kontrahenten auseinandersetzen, und es behielt im direkten Vergleich mit Borussia Dortmund mit 2:0 die Oberhand. Dass sich der Gegner zu eigenen Ungunsten direkt einschaltete, muss freilich auch erwähnt werden.

Es kümmerte die Berliner nicht, dass der diesmal ungewohnt aus der Lauerstellung angreifende FC Bayern erst zwei Stunden später gegen Freiburg an der Reihe war. Den Münchnern wiederum war es herzlich egal, was der ungewohnte Konkurrent zuvor vollbracht hatte. Denn diesmal spielte der Meister wie aus einem Guss und machte mit dem bisher so prächtig funktionierenden Team von Christian Streich beim 5:0 kurzen Prozess.

In Berlin hatte die Union im Verbund mit den Borussen schon sehr zeitig für erstaunlich klare Verhältnisse gesorgt. Beide Tore erzielte Janik Haberer, auf höchst unterschiedliche Art und Weise. Dem ersten Treffer ging ein schwerer Fauxpas von Dortmund-Torhüter Gregor Kobel voraus, der beim Versuch, nach einem Rückpass den Ball wegzuschlagen, ausrutschte. Haberer brauchte die Kugel nur noch über die Linie zu befördern (8.). 13 Minuten später legte der Schütze mit einem Strich von einem Schuss nach.

Dortmund drückte vor allem nach der Pause, fand aber keinen Durchgang zum Union-Tor. Es fehlte vor allem die Entschlossenheit, da half auch eine Ballbesitzquote von 77 Prozent nicht.

Die Berliner bleiben an der Tabellenspitze, erste Verfolger sind mit vier Punkten Rückstand die Bayern, die gegen die zuvor elf Pflichtspiele in Folge unbesiegten Freiburger mit Michael Gregoritsch (bis 56.) und Philipp Lienhart erstens ihre Klasse so richtig zur Geltung kommen ließen und bei den Toren einander mit derartiger Brillanz überboten, als wäre ein Schönheitspreis extra ausgelobt worden. Serge Gnabry (13.), Eric Maxim Choupo-Moting (33.), Leroy Sane (53.), Sadio Mane (53.) und dann auch noch der vier Minuten zuvor eingewechselte Marcel Sabitzer (80.) trugen sich ein.