Hertha BSC hat in der 5. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Berliner gewannen am Sonntag beim FC Augsburg mit 2:0 (0:0), Dodi Lukebakio (57.) und Marco Richter (93.) erzielten die Treffer für den Hauptstadt-Klub. Bei den Augsburgern wurde der langjährige ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger in der 36. Minute für den rotgefährdeten Carlos Gruezo eingewechselt. Mainz 05 holte bei Borussia Mönchengladbach einen 1:0-Sieg und ist nun Fünfter.

Für den 36-jährigen Baumgartlinger war es der erste längere Einsatz beim FCA. Die Augsburger rutschten durch die dritte Niederlage hintereinander auf den 16. Platz ab. Zuletzt hatte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick betont, dass die Tür zum Nationalteam für den Routinier "nicht zu" sei. Im Sommer war Baumgartlinger, der zuletzt lange mit Verletzungen zu kämpfen hatte, nach sechs Jahren bei Bayer Leverkusen nach Augsburg gewechselt.

Gladbach erlitt am Sonntag die erste Niederlage in dieser Saison und fiel dadurch auf den neunten Platz zurück. Den Treffer für die Gäste aus Mainz erzielte Aaron Martin in der 55. Minute mit einem Freistoß. Der Gladbacher Ko Itakura hatte zuvor wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Karim Onisiwo war bei den Mainzern bis zur 81. Minute auf dem Feld, ehe er für seinen österreichischen Landsmann Marlon Mustapha ausgewechselt wurde. Bei der Borussia fehlte ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer verletzungsbedingt, Hannes Wolf kam nicht zum Einsatz.