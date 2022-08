In der Zweiten Bundesliga ist Simon Terodde ein Torgarant. Mit 30 Toren in 30 Spielen hat der 34-Jährige Schalke 04 in die Bundesliga geschossen. Warum Terodde als Zweitligastürmer verschrien ist, hat er gegen Wolfsburg bewiesen.

Elfmeter für Schalke beim Spielstand von 0:0. Terodde tritt an, schießt miserabel, Koen Casteels hält. Weil sich der Torhüter aber zu früh bewegt hat, darf Terodde noch einmal. Der Mittelstürmer scheitert abermals - mit einem Versuch, der beinahe noch schlechter war, als der erste.