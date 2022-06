Sportlich läuft es für Julian Nagelsmann nicht schlecht - so konnte der Bayern-Trainer mit seiner Mannschaft die deutsche Meisterschaft an Land ziehen. Im Privaten musste der Star-Coach nun aber eine Niederlage einstecken. So haben sich der 34-Jährige und seine Frau Verena laut Sport-Bild nach 15 gemeinsamen Jahren getrennt.

2018 liefen die beiden in den Hafen der Ehe ein. Es war eine Jugendliebe, beide stammen aus Landsberg am Lech, zuletzt wohnte das Paar mit den Kindern in einem Haus im Chiemgau. Dort ist Nagelsmann nun ausgezogen. Die offizielle Begründung lautet, man habe sich auseinandergelebt.

Verena blieb während Nagelsmanns Amtszeit bei RB Leipzig mit den Kindern in Bayern. Sie habe ihm den Rücken frei gehalten und die Karriere über Hoffenheim und Leipzig zum FC Bayern ermöglicht, betonte der Erfolgstrainer immer wieder.