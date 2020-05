Facebook

Mit vollen Grund lässt sich Marcel Sabitzer feiern © Odd Andersen

Die beiden Leipzig-Profis Konrad Laimer und Marcel Sabitzer sind vom deutschen Fußball-Fachmagazin "Kicker" in die "Elf des Tages" nominiert worden. Sabitzer schaffte nach dem 5:0-Sieg des Tabellendritten in Mainz zum vierten Mal den Sprung in diese Auswahl. Laimers Leistung als Rechtsverteidiger wurde mit der zweiten Nominierung in dieser Saison belohnt.

Mit Kevin Kampl und Timo Werner (3 Tore/Spieler des Tages) standen zwei weitere Leipzig-Akteure in der Top-Elf der 27. Runde. Laimer, der kurz vor der Pause mit einer Knieprellung ausschied, und Sabitzer steuerten jeweils eine Vorlage bei. Als Drahtzieher im zentralen Mittelfeld erzielte Sabitzer zudem sein bereits neuntes Saisontor.

Sabitzer hatte laut deutschen Medienberichten vor knapp vier Wochen einen positiven Corona-Test abgeliefert. Sein Club hat den Fall - der offenbar ohne Symptome vonstattenging sowie die folgende zweiwöchige häusliche Quarantäne - nicht öffentlich gemacht. Als Sabitzer vor einer Woche gegen Freiburg nur eingewechselt wurde, wurde dies mit kleinen muskulären Problemen begründet.