Konrad Laimer gelang der Ausgleich. © GEPA pictures

RB Leipzig hat es geschafft. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann sicherte sich am Samstag mit einem 3:1-Erfolg über den FC Augsburg zum ersten Mal in der Klubgeschichte den Titel eines Herbstmeisters der deutschen Bundesliga. Mönchengladbach kann am Abend mit einem Erfolg in Berlin gegen Hertha noch gleichziehen, die Leipziger aber bei der Tordifferenz nicht übertreffen. Der FC Bayern schob sich mit einem 2:0-Sieg gegen Oliver Glasners VfL Wolfsburg an die dritte Stelle.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle

Leipzig lag gegen die ohne Michael Gregoritsch angetretenen Augsburger lange Zeit 0:1 zurück, ehe die Gastgeber nach der Pause das Spiel noch drehten. Marcel Sabitzer kam in der 65. Minute ins Spiel, sein österreichischer Landsmann Konrad Laimer leitete dann mit dem Treffer zum Ausgleich (68.) die Wende ein, die weiteren Tore erzielten Patrick Schick (80.) und Youssuf Poulsen (89.).

In München mussten sich die Fans bis zur 86. Minute gedulden, ehe der drei Minuten zuvor eingewechselte Joshua Zirkzee traf. Der 18-jährige Niederländer hatte erst gegen Freiburg zwei Minuten nach seiner Einwechslung gescort. Serge Gnabry errhöhte wenig später nach Kopfballvorlage von Robert Lewandowski auf 2:0.

Laimers Tor war besonders sehenswert. Der Ex-Salzburger erkämpfte sich knapp außerhalb des Strafraums den Ball, zog einige Schritte Richtung Tor und dann wunderbar ab.

Leverkusen kam ohne den erkrankten Julian Baumgartlinger und mit Aleksandar Dragovic (ab 74.) in Mainz zu einem glücklichen 1:0-Erfolg. Den entscheidenden Treffer erzielte der in der 81. Minute ins Spiel gekommene Lucas Alario in der 93. Minute.