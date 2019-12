Borussia Mönchengladbach hat am Mittwoch in der deutschen Fußball-Bundesliga nach Punkten zu Spitzenreiter RB Leipzig aufgeschlossen.

Die Bayern jubelten in Freiburg spät © APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Die "Fohlen" feierten gegen Paderborn einen 2:0-Heimsieg und liegen damit nach 16 Runden nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter den Sachsen, die am Dienstag ein 3:3 in Dortmund geholt hatten.

Der FC Bayern schob sich durch ein 3:1 in Freiburg an die dritte Stelle, auf das Führungsduo fehlen dem Rekordchampion vier Zähler. Die Partie Wolfsburg gegen Schalke endete 1:1. Eintracht Frankfurt stürzte durch eine 2:4-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln noch tiefer in die Krise.

In Gladbach erzielten Alassane Plea (46.) und Lars Stindl (67./Elfmeter) die Tore für die Gastgeber, die auf den angeschlagenen Stefan Lainer verzichten mussten. Dessen Landsmann David Alaba feierte mit Bayern in Freiburg einen Last-Minute-Erfolg.

Doppelschlag der Münchner

Robert Lewandowski brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, erzielte seinen 221. Treffer im deutschen Oberhaus und verdrängte damit seinen Ex-Trainer Jupp Heynckes in der ewigen Rangliste vom dritten Platz. Vincenzo Grifo schaffte in der 58. Minute den Ausgleich für die Freiburger, bei denen der verletzte Philipp Lienhart fehlte. Im Finish schlugen Joshua Zirkzee (92.) und Serge Gnabry (95.) für die Münchner zu.

In Frankfurt war der sechste Liga-Saisontreffer von Martin Hinteregger zum 1:0 gegen Köln (6.) zu wenig, um den Negativlauf der Hausherren zu beenden. Goncalo Pacienca erhöhte sogar noch auf 2:0 für die Mannschaft des Vorarlberger Trainers Adi Hütter, doch dann gelang den Kölnern dank Jonas Hector (44.), Sebastiaan Bornauw (72.), Dominick Drexler (81.) und Ismail Jakobs (94.) ein fulminantes Comeback. Die Assists zum zweiten und dritten Tor der Gäste lieferte der in der 62. Minute eingewechselte Florian Kainz. Köln verbesserte sich dadurch an die 15. Stelle, die zwölftplatzierten Frankfurter wiederum haben von ihren jüngsten neun Pflichtspielen sieben verloren.

Jubel bei Klinsmann

Das Duell von Oliver Glasners Wolfsburg mit Schalke endete nach Treffern von Kevin Mbabu (82.) beziehungsweise Ozan Kabak (51.) mit 1:1. Xaver Schlager spielte beim VfL ebenso durch wie Guido Burgstaller bei den "Königsblauen".

Jürgen Klinsmann hat mit Hertha BSC den zweiten Sieg geschafft. Die Berliner und ihr neuer Trainer erkämpften bei Bayer Leverkusen einen 1:0-Erfolg. Karim Rekik erzielte in der 64. Minute das Goldtor.

Leverkusen kassierte ohne den erkrankten Julian Baumgartlinger und den gesperrten Aleksandar Dragovic die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge und liegt nach der 16. Runde neun Punkte hinter dem Spitzenduo.