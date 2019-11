Facebook

David Abraham © APA/AFP/dpa/PATRICK SEEGER

Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham hat für seine Rote Karte wegen seines Remplers gegen Freiburgs Trainer Christian Streich eine Sperre von sieben Wochen bis zum 29. Dezember erhalten. Außerdem muss der Verteidiger 25.000 Euro Geldstrafe zahlen, teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch mit. Die Eintracht kann dagegen noch Einspruch erheben.

Abraham hatte Streich bei der 0:1-Niederlage der Eintracht in Freiburg am Sonntag in der Nachspielzeit an der Seitenlinie mit der Schulter zu Boden gecheckt und dafür die Rote Karte gesehen. Eintracht-Trainer Adi Hütter hatte danach erklärt, an Abraham als Kapitän festhalten zu wollen.

Eintracht Frankfurt sowie auch David Abraham legten gegen die Sperre umgehend einen Einspruch ein. Das passiere, um Abraham die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen eines Verhandlungstermins vor dem DFB-Sportgericht persönlich zu dem Geschehen in Freiburg zu äußern, schrieb die Eintracht.

Abraham hatte sich wenig später "in aller Form" für den Vorfall entschuldigt. Dennoch wurde der Abwehrchef laut der "Bild" bereits vereinsintern mit einer Geldstrafe von 35.000 belegt, die einem guten Zweck zugutekommen soll.