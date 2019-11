Facebook

Robert Lewandowski, hier beim 3:0, war nicht zu halten © AP

Im ersten Bundesliga-Spiel nach Niko Kovac hat der FC Bayern dem deutschen Fußballvolk seine ganze Klasse präsentiert. Der Meister führte Borussia Dortmund in der ausverkauften und vor Begeisterung tobenden Allianz-Arena regelrecht vor, schickte die mit großen Ambitionen nach München gereisten Gäste mit einer 4:0-Packung wieder nach Hause und liegt punktegleich mit Leipzig einen Zähler hinter Mönchengladbach auf Rang drei. Laut Vorstandsvorsitzendem Karl-Heinz Rummenigge bleibt Hansi Flick bis auf Weiteres Bayern-Trainer.

Robert Lewandowski zeigte sich einmal mehr in grandioser Verfassung und blendender Torlaune. Der Pole, derzeit vermutlich der beste Stürmer der Welt, brachte die Bayern in der 17. Minute in Führung. Dass es nach 45 Minuten nur 1:0 stand, war lediglich dem Umstand zuzuschreiben, dass die Bayern die Borussen vorerst noch verschonten.

Damit war es in Hälfte zwei aber vorbei. Zunächst erhöhte Serge Gnabry (49.) auf 2:0, dann brachte Lewandowski den spielerischen Respektabstand auch zahlenmäßig zum Ausdruck (76.). Beim 4:0 lenkte ausgerechnet Mats Hummels den Ball ins eigene Tor.

Die Bayern, mit David Alaba, spielten die Dortmunder über die gesamte Spielzeit förmlich an die Wand und hätten noch weitaus höher gewinnen können. Der Rekordmeister zeigte sich von Interimstrainer Flick perfekt eingestellt und spielte auf wie schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen.