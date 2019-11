Facebook

Damir Canadi und Nürnberg gehen getrennte Wege © APA/HERBERT NEUBAUER

Wir haben uns nach der Rückkehr aus Bochum zusammengesetzt, die Situation selbstkritisch und ehrlich analysiert und sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es der richtige Schritt ist, die Zusammenarbeit zu beenden“, erklärt Robert Palikuca. „Wir danken Damir Canadi und seinem Co-Trainer Erik Orie für ihren Einsatz für den Club und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute.“

„Es war ein offenes Gespräch, in dem wir die Entwicklungen kritisch bewertet haben und am Ende der Meinung waren, dass es im Interesse des Vereins ist, der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Ich danke dem Verein und seinen Fans für die Zeit hier in Nürnberg und wünsche dem Club, dass er die gesteckten Ziele erreicht“, so Canadi.

Vielen Dank für eure Zeit beim Club, Damir #Canadi und Erik Orie, und alles Gute für eure sportliche Zukunft!#fcn pic.twitter.com/3PnXp31xCZ — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 5. November 2019

Nach nur 14 Partien, zwölf in der Liga und zwei im Cup und einem Punkteschnitt von 1,21 folgte das Aus für den 49-Jährigen. Die sportliche Verantwortung bei den Nürnbergern übernimmt vorerst U21-Coach Marek Mintal.