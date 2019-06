Facebook

© APA/ERWIN SCHERIAU

Wer den DFB-Pokal gewinnen möchte, hofft freilich, so spät wie möglich auf Borussia Dortmund oder den FC Bayern zu treffen. Drittligisten hoffen, das gleich in der ersten Runde erledigen zu dürfen. Uerdingen ist in der kommenden Saison in der glücklichen Situation, den BVB empfangen zu dürfen.

Einen Spieler wird das ganz besonders freuen: Kevin Großkreutz. Der Weltmeister von 2014 war Meister und Cupsieger mit dem BVB, ist bei den Fans der Borussen eine Legende und sein Babysohn eingetragenes Mitglied bei den Schwarz-Gelben.

Trainer von Uerdingen ist übrigens der ehemalige Sturm-Trainer Heiko Vogel.