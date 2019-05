Facebook

Die Bayern durften wieder jubeln © GEPA

Der FC Bayern hat in der deutschen Bundesliga nun alle Trümpfe in der Hand. Nach einem 3:1-Erfolg über Hannover 96 haben die Münchner vier Punkte Vorsprung auf Dortmund. Die Borussen erreichten am Abend bei Werder Bremen nach einer 2:0-Führung nur ein 2:2.

Hier geht es zur Tabelle

Die Bayern führten durch Tore von Robert Lewandowski (27.) und Leon Goretzka (40.), 2:0, ehe ein von Jonathas verwandelter Handelfmeter die Gäste wieder ins Spiel brachte (52.). Doch der Torschütze sah nur drei Minuten später nach einer unglücklichen Aktion eine sehr harte Gelb-Rote Karte. Franck Ribery sorgte dann in der 84. Minute für die Entscheidung.

In Bremen traf Christian Pulisic schon in Minute sechs für Dortmund, Paco Alcacer legte in der 41. Minute per Freistoß nach. Aber nach der Pause drehte Werder auf, kam in Minute 70 durch Kevin Möhwald zum Anschlusstreffer und in Minute 75 durch den 40-jährigen Claudio Pizarro zum hochverdienten Ausgleich. Sogar der Sieg wäre noch möglich gewesen. Bei Werder spielte Marco Friedl durch.

Claudio Pizarro (40) traf zum Ausgleich für Werder © GEPA

Hannover steht durch die Niederlage bei den Bayern als erster Absteiger so gut wie fest. Zwei Runden vor Schluss fehlen dem Schlusslicht sechs Punkte auf den Relegationsplatz, der vom VfB Stuttgart gehalten wird. Die Schwaben verloren bei Hertha BSC mit 1:3. Auch für den 1. FC Nürnberg heißt es wohl Abschied nehmen aus dem Oberhaus, der Vorletzte liegt nach einem 0:2 in Wolfsburg fünf Zähler hinter Stuttgart. Mönchengladbach und Hoffenheim trennten sich 2:2.

Da Wolfsburg mit Pavao Pervan im Tor daheim gegen Nürnberg mit 2:0 gewann, spitzte sich das Rennen um den zur Champions-League-Teilnahme berechtigenden Platz vier zu. Der Vierte Eintracht Frankfurt (54 Punkte) tritt am Sonntag beim Achten Bayer Leverkusen (51) an, dazwischen rangieren Gladbach, Wolfsburg (je 52) und Hoffenheim (51).