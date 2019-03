David Alaba erzählt"Ich würde Pep Guardiola zurückholen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Alaba © GEPA pictures

David Alaba war zu Gast im (hörenswerten) Bild-Podcast Phrasenmäher, in dem regelmäßig Bundesligastars zu Wort kommen und nicht nur über Fußball sprechen. Aber auch.

Und Alaba stellt klar: "Pep Guardiola hat mich was Fußballwissen betrifft auf ein neues Level bringen können." Die Nachfrage, welchen Trainer Alaba den zu den Bayern zurückholen würde beantwortet der Wiener klar: "Guardiola und Heynckes." Mit Jupp Heynckes feierte Alaba 2013 das Triple. "Da habe ich schon gedacht, ich bin der Hero." 21 Jahre alt war Alaba damals. Ganz so geschmiert ist es in seiner Karriere nicht immer gelaufen.

Hoffenheim-Leihe war für Alaba karriereweisend

Mit 17 Jahren, kurz nach seinem Profidebüt, hat Alaba gegen Frankfurt schlecht gespielt, früh zwei Fehler gemacht. "Ich bin da in ein Loch gefallen, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder in Form war. Ich bin damals ins Training gekommen und habe mir schwer getan Pässe zu spielen, die ich normalerweise mit geschlossenen Augen spielen kann." Es folgte Alabas Leihe nach Hoffenheim - "das war immens wichtig und karriereweisend."

Bei Bayern ist Alaba von zahlreichen Weltklasse-Fußballern umgeben. "Ich hatte Spieler um mich herum, die mich gefordert haben und versucht haben mir zu helfen. Ich habe es den anderen aber nicht schwer gemacht, weil ich immer lernen wollte." Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben und Franck Ribery nennt Alaba exemplarisch dafür, von wem er am meisten lernen konnte. "Von Robben konnte ich lernen, wie man sich neben dem Platz verhält, von Franck die mentale Stärke, von Basti die Präsenz auf und neben dem Platz und wie er für junge Spieler da war."

Für Freundin musste Alaba viel Zeit investieren

Es wird im Phrasenmäher aber nicht nur über Fußball gesprochen, ahc über Privates. "Familie ist ein sehr großer Teil in meinem Leben. Ich bin meinen Eltern für vieles sehr sehr dankbar", sagt Alaba. Dass was sich die beiden aufgebaut haben, hätte Alabas Karriere erst ermöglicht. "Ich war nicht der beste Schüler, darum habe ich nur von Fußball geträumt. Ich habe alles für die Karriere getan. Natürlich werden einem in jüngeren Jahren Steine in den Weg gelegt, die musst du halt wegräumen."

Shalimar Heppner und David Alaba Foto © APA/dpa/Matthias Balk

Und auch über seine Freundin Shalimar Heppner erzählt der 26-Jährige. Seit eineinhalb Jahren sind die beiden ein Paar. "Wir kennen uns schon länger, gefunkt hat es erst später", sagt der Wiener. Und leicht machte es ihm die Tochter von Nobelkoch Frank Heppner nicht. "Ich hab schon ein bissl Zeit investieren müssen."