Ein Wirt plaudert aus dem Nähkästchen: Martin Hinteregger hätte in dessen Kneipe seinen Transferwunsch bereits im Dezember kundgetan. Sein Vorwurf: Mit seiner Kritik an Augsburg-Trainer Baum wollte der Kärntner nur den Wechsel provozieren.

Martin Hinteregger

Mit seiner öffentlichen Kritik an Augsburg-Trainer Manuel Baum hat Martin Hinteregger ordentlich Staub aufgewirbelt - und auch nach seinem folgenden Transfer nach Frankfurt ist das Thema noch nicht ganz vom Tisch. Denn Markus Krapf, Besitzer der Bar "11er" und einst Geschäftsführer des FC Augsburg, berichtet, dass der Kärntner seinen Abgang aus Augsburg provoziert hat.

Krapf stört, dass viele dem ÖFB-Teamspieler nachtrauern. Dabei habe Hinteregger in seiner Bar schon im Dezember erzählt, "den Verein im Winter unbedingt verlassen zu wollen. Schon mal dran gedacht, dass die offenen Worte allein darauf angelegt waren, um aus Augsburg wegzukommen?", schrieb Krampf auf die Facebook-Seite der Bar.

Der "Augsburger Allgemeinen" erzählte Krapf zudem, dass Hinteregger an diesem Abend in der Bar auch angekündigt hat, russisch zu lernen, weil er Augsburg im Winter verlassen möchte. Der Hintergrund: In Russland ist das Transferfester bis Mitte Februar geöffnet.

"Normalerweise", schrieb der Wirt auch auf Facebook, "erzählen wir nicht rum, was im Elfer so gesprochen wird, aber dieses Ding hat einfach eine andere Dimension…"