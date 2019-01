Bundesliga-Verbleib?Ex-Trainer baggert an Martin Hinteregger

Facebook

Martin Hinteregger hat zuletzt für Aufsehen gesorgt. Der ansonsten so ruhige Innenverteidiger sorgte mit einigen Sagern in einem Interview dafür, dass sein Klub Augsburg ihn nicht nur mit einer hohen Geldstrafe und Einzeltraining bestrafte, sondern dem Kärntner auch mitgeteilt hat, dass er sich einen neuen Verein suchen kann.

Eine dreistündige Aussprache mit Trainer Manuel Baum und Manager Stefan Reuter brachte keine Versöhnung, da Hinteregger an seiner Kritik festhält. Da das Transferfenster in Deutschland wie in fast allen (Österreich und Israel bilden die Ausnahme) europäischen Ländern heute schließt, muss alles schnell gehen.

Und da könnte es zu einer rot-weiß-roten Wiedervereinigung kommen. Denn "Bild" spekuliert, dass Eintracht Frankfurt großes Interesse am 26-Jährigen haben soll. Dort ist mit Adi Hütter ein Trainer am Werk, der Hinteregger aus der gemeinsamen Zeit in Salzburg kennt und schätzt. Dazu befinden sich die Hessen auf der Suche nach Verstärkung in der Defensive.

Aufstieg für Hinteregger

Voraussichtlich dürfte es sich um ein Leihgeschäft handeln, aber auch ein fixer Kauf ist nicht ausgeschlososen, da die Bayern Hinteregger eventuell unter Marktwert verscherbeln könnten. Ob das allerdings so klug ist, darf bezweifelt werden. Immerhin könnte eine Trainerentlassung beim Tabellen-15. dazu führen, dass die Karten neu gemischt werden.

Sollte Frankfurt den Zuschlag bekommen, wäre es für Hinteregger ein sportlicher Aufstieg. Die Eintracht befindet sich aktuell auf dem fünften Tabellenrang und spielt auch in der Europa League.