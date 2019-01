Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Carina Wenninger © APA/HANS PUNZ

Die 27-jährige Abwehrchefin absolvierte bisher 214 Spiele für die Münchnerinnen und erzielte dabei elf Tore. Carina Wenninger, die als 16-Jährige nach München kam, ist die dienstälteste Spielerin beim deutschen Vizemeister.

Die Steirerin brachte es bisher auf drei Titel in München: 2012 gewann sie den DFB-Pokal, 2015 und 2016 wurde Wenninger Meister mit dem FC Bayern. "Diese Vertragsverlängerung ist eine ganz besondere für uns. Dass Carina nach zwölf Jahren beim FC Bayern erneut um zwei Jahre verlängert hat, zeugt von großem Vertrauen und von Verbundenheit über all die Jahre. Noch nie war eine Spielerin länger bei uns, was in der heutigen, schnelllebigen Zeit ein starkes Zeichen ist", betonte Bayern-Managerin Karin Danner.