Der Leipzig-Stürmer deutet selbst einen möglichen Wechsel zum Rekordmeister an.

Wechselt Timo Werner, hier gegen Alaba und Ribery, bald auf die andere Seite? © AP

Timo Werner ließ am Mittwoch nach der 0:1-Niederlage von RB Leipzig beim FC Bayern aufhorchen. Der aktuell wohl beste deutsche Stürmer deutete im TV-Interview selbst einen möglichen Wechsel nach München an. "Ich hatte schöne zweieinhalb Jahre bei RB, und natürlich ist RB Leipzig im Rennen. Aber natürlich sind auch noch andere Vereine im Rennen", sagte der 22-Jährige und heizte damit die Diskussionen an.

Denn er sagte auch: "Wenn du bei RB spielst und in Deutschland bleiben willst, kommt nur ein Verein in Frage." Ganz klar, es ist der FC Bayern. Sein derzeitiger Trainer Ralf Rangnick geht von einem Verbleib Werners in Leipzig aus. "Er hat noch eineinhalb Jahre Vertrag und ich denke, dass er bleibt." Er sei nirgends besser aufgehoben und er hätte auch bei keinem anderen Verein eine solche Entwicklung durchgemacht", meinte Rangnick, der bei Leipzig auch als Sportchef fungiert.

Schon im Winter soll der französische Weltmeister Lucas Hernandez von Atletico Madrid um 80 Millionen zum FC Bayern wechseln.