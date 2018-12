Erreicht Kevin Wimmer in der laufenden Saison 24 Einsätze, muss Hannover den ÖFB-Legionär fix verpflichten und 12 Millionen Euro an Stoke City überweisen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kevin Wimmer (rechts) ist derzeit an Hannover 96 verliehen © APA/AFP/RONNY HARTMANN

Hannover 96 muss den bisher ausgeliehenen österreichischen Teamspieler Kevin Wimmer bei einer bestimmten Anzahl von Pflichtspielen fix verpflichten. Dies bestätigte Clubchef Martin Kind dem "Sportbuzzer" (Mittwoch). Demnach greife eine Klausel, wonach der deutsche Bundesligist 12 Millionen Euro an Stoke City überweisen muss, sollte der Verteidiger in der laufenden Saison auf 24 Einsätze kommen.

Wimmer würde damit zum Rekordtransfer der 96er werden. Hannovers bisheriger teuerster Einkauf war der Brasilianer Jonathas, für den der Club 2017 etwa neun Millionen Euro zahlte. Wimmer kam im Sommer für rund 1,5 Millionen Euro auf Leihbasis vom englischen Premier-League-Absteiger Stoke zu den Niedersachsen. Der 26-Jährige war zu Saisonbeginn in der Abwehr gesetzt. In den vergangenen Begegnungen verlor der Oberösterreicher allerdings seinen Stammplatz. In dieser Saison hält er aktuell bei elf Pflichtspiel-Einsätzen.